Администрация Каменска попала в список отличников.

Донской центр управления регионом составил рейтинг администраций по работе с сообщениями граждан за апрель. Анализ проведен на основе взаимодействия в системе «Инцидент Менеджмент», фиксирующей жалобы горожан в соцсетях.

При формировании рейтинга учитывались скорость ответа на сообщения граждан, количество просроченных жалоб (инцидентов), а также число публикаций на официальных страницах социальных сетей органов власти, подключенных к системе.В рейтинге муниципальных образований лучшими по работе с сообщениями граждан в апреле стали 23 администрации. В их числе Каменск-Шахтинский, а также Ростов-на-Дону, Батайск, Волгодонск, Гуково, Шахты, Азов, Азовский, Аксайский и Тацинский районы.