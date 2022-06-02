2 июня в Ростове прошла торжественная церемония награждения победителей престижного конкурса в сфере предпринимательства «Бизнес Дона».

В номинации «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в производственной сфере» первое место у каменской компании ООО «АС» — директор Целовальников Дмитрий Викторович, учредитель — Самарский Евгений Александрович. ООО «АС» — одно из крупнейших производственных предприятий по производству стальных элементов трубопроводов на рынке России. Завод основан в 1995 году.

За четверть века коллектив вырос от нескольких сотрудников до 120 человек, производственные объемы увеличились более чем в десять раз, расширился ассортимент. Сегодня у предприятия есть свой транспорт, в собственности территория, на которой находится производство. Партнерские связи каменской компании обширны – от Белгорода до Якутска, от Чечни до Санкт-Петербурга. Предприятие также работает в Молдавии, Казахстане и Украине.

В последние четыре года производительность компании постоянно растет.