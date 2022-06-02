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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск представил проект на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в номинации «Малые города»
Фото из архива.

ЖКХ

Каменск представил проект на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в номинации «Малые города»

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Об этом сообщила городская пресс-служба. Правда, не уточнила, какой именно проект отправили…

Судя по фото к информации, вероятнее всего, это городская набережная.

В сообщении уточняется, что заявка прошла экспертную оценку и обсуждение на заседании межведомственной комиссии. Теперь предстоит оценить:

  • степень и разнообразие форм участия и вовлечения граждан и общественности на всех этапах подготовки и реализации проекта
  • обоснованность выбора места
  • качество планировочных и архитектурных решений
  • актуальность проекта
  • экономический и социальные эффекты.

  • Каменск представил проект на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в номинации «Малые города»
  • Каменск представил проект на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в номинации «Малые города»
  • Каменск представил проект на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в номинации «Малые города»
  • Каменск представил проект на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в номинации «Малые города»
  • Каменск представил проект на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в номинации «Малые города»
  • Каменск представил проект на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в номинации «Малые города»
  • Каменск представил проект на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в номинации «Малые города»
  • Каменск представил проект на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в номинации «Малые города»
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