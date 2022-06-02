Об этом сообщила городская пресс-служба. Правда, не уточнила, какой именно проект отправили…

Судя по фото к информации, вероятнее всего, это городская набережная.

В сообщении уточняется, что заявка прошла экспертную оценку и обсуждение на заседании межведомственной комиссии. Теперь предстоит оценить: