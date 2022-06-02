ЖКХ
Каменск представил проект на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в номинации «Малые города»
Об этом сообщила городская пресс-служба. Правда, не уточнила, какой именно проект отправили…
Судя по фото к информации, вероятнее всего, это городская набережная.
В сообщении уточняется, что заявка прошла экспертную оценку и обсуждение на заседании межведомственной комиссии. Теперь предстоит оценить:
- степень и разнообразие форм участия и вовлечения граждан и общественности на всех этапах подготовки и реализации проекта
- обоснованность выбора места
- качество планировочных и архитектурных решений
- актуальность проекта
- экономический и социальные эффекты.