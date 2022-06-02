Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 июня 2022 года.

Вознесение Господне. Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.

Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.

Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.

Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…».

Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия человеку Неба, как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и сделал людей земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном людям Христом, о Небе, которое они потеряли в земных науках и идеологиях, и которое раскрыл и вернул им Христос. Небо — это Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты.

В честь праздника во всех православных храмах проходят торжественные богослужения, а накануне четверга, в среду в храмах отмечается праздник Отдания Пасхи, когда в последний раз в году служба совершается по пасхальному чину, а вечером служится всенощное бдение.

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне. Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества. Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе. Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…». Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия человеку Неба, как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и сделал людей земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном людям Христом, о Небе, которое они потеряли в земных науках и идеологиях, и которое раскрыл и вернул им Христос. Небо — это Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты. В честь праздника во всех православных храмах проходят торжественные богослужения, а накануне четверга, в среду в храмах отмечается праздник Отдания Пасхи, когда в последний раз в году служба совершается по пасхальному чину, а вечером служится всенощное бдение. День здорового питания и отказа от излишеств в еде. День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» — Национальному дню, когда можно есть всё, что хочется.

Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Уже банальной стала фраза: «Мы — то, что мы едим». Но она отражает суть.

По данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. Избыточный вес и ожирение являются пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы. А начинается всё с невнимания к рациону, переедания и несбалансированного состава меню.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» — Национальному дню, когда можно есть всё, что хочется. Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Уже банальной стала фраза: «Мы — то, что мы едим». Но она отражает суть. По данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. Избыточный вес и ожирение являются пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы. А начинается всё с невнимания к рациону, переедания и несбалансированного состава меню. Тимофей Грядочник. Церковь в этот день чтит память благоверного князя Довмонта Псковского (во святом крещении Тимофея).

На Руси этого святого прозвали Грядочником, поскольку его праздник приходился на время активных работ в огороде. В частности, в северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. «Пришел Тимофей — сей огурцы скорей», — говорили в народе.

Интересно, что эту работу старались обычно выполнить скрытно — особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец позже тоже полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Считалось, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик — то вскоре пожухнут все плети.

В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже всходили. В это время смотрели: не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей. С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещал обилие шишек на елях.

Большое внимание крестьяне уделяли вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми способами (в частности, для этого растения не годился конский навоз).

Именины в этот день

Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей

Знаменательные даты и события

1905 Президент США Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в Русско-японской войне

1946 На референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии

1953 Состоялась коронация английской королевы Елизаветы II

1955 День рождения космодрома Байконур

1962 В Новочеркасске произошли трагические события, известные как «Новочеркасский расстрел»

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