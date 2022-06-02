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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 2 июня

общество

Какой сегодня день: даты и события 2 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 июня 2022 года.

  • Вознесение Господне. Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.
    Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.
    Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.
    Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…».
    Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия человеку Неба, как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и сделал людей земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном людям Христом, о Небе, которое они потеряли в земных науках и идеологиях, и которое раскрыл и вернул им Христос. Небо — это Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты.
    В честь праздника во всех православных храмах проходят торжественные богослужения, а накануне четверга, в среду в храмах отмечается праздник Отдания Пасхи, когда в последний раз в году служба совершается по пасхальному чину, а вечером служится всенощное бдение.
  • День здорового питания и отказа от излишеств в еде. День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» — Национальному дню, когда можно есть всё, что хочется.
    Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Уже банальной стала фраза: «Мы — то, что мы едим». Но она отражает суть.
    По данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. Избыточный вес и ожирение являются пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы. А начинается всё с невнимания к рациону, переедания и несбалансированного состава меню.
  • Тимофей Грядочник. Церковь в этот день чтит память благоверного князя Довмонта Псковского (во святом крещении Тимофея).
    На Руси этого святого прозвали Грядочником, поскольку его праздник приходился на время активных работ в огороде. В частности, в северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. «Пришел Тимофей — сей огурцы скорей», — говорили в народе.
    Интересно, что эту работу старались обычно выполнить скрытно — особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец позже тоже полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Считалось, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик — то вскоре пожухнут все плети.
    В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже всходили. В это время смотрели: не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей. С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещал обилие шишек на елях.
    Большое внимание крестьяне уделяли вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми способами (в частности, для этого растения не годился конский навоз).

Именины в этот день

Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей

Знаменательные даты и события

  • 1905 Президент США Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в Русско-японской войне
  • 1946 На референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии
  • 1953 Состоялась коронация английской королевы Елизаветы II
  • 1955 День рождения космодрома Байконур
  • 1962 В Новочеркасске произошли трагические события, известные как «Новочеркасский расстрел»

Персоны

  • 1740  — 1814
  • Маркиз де Сад
  • французский писатель, аристократ и философ
  • 1827  — 1907
  • Константин Победоносцев
  • российский государственный деятель, ученый-правовед и публицист
  • 1904  — 1984
  • Джонни Вайсмюллер
  • американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер
  • 1920  — 2000
  • Михаил Швейцер
  • советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист СССР
  • 1927  — 2000
  • Святослав Федоров
  • советский и российский офтальмолог, глазной микрохирург
  • 1932  — 2003
  • Ярослав Голованов
  • советский и российский журналист, писатель
  • р. 1937
  • Юнна Мориц
  • советская и российская поэтесса, переводчица
  • 1939  — 2006
  • Вячеслав Клыков
  • советский и российский художник и скульптор
  • 1964  — 1997
  • Евгений Белоусов
  • советский эстрадный певец

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