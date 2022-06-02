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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из Ростова в Каменск хотят запустить туристический паровоз

транспорт

Из Ростова в Каменск хотят запустить туристический паровоз

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С 18 июня по сентябрь 2022 года планируется регулярное движение туристического паровоза по нескольким маршрутам на территории Ростовской области. 

В настоящее время Министерством транспорта совместно с АО «Региональная корпорация развития» рассматривается вопрос по организации движения поезда по маршруту Ростов — Каменск с заездом в парки «Патриот» и «Лога». 

— Несомненный интерес у туристов вызовет не только возможность «вернуться в прошлое» и проехать на паровозной тяге, но и посетить донские достопримечательности, — уверен заместитель губернатора Александр Скрябин.

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