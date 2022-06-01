Правительство Ростовской области запустило опрос об информированности населения о реализации национальных проектов на территории донского региона.

Пройти опрос можно на официальном портале правительства РО в разделе «Национальные проекты» по ссылке.

Для начала вам придется поставить галочки про пол, возраст и т.д. И дальше отвечать на вопросы. Например:

Какие национальные проекты считаете наиболее важными для вас и(или) вашей семьи?

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