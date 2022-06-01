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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Шесть начальников и один бизнесмен претендуют на главное кресло Каменска

общество

У каменчан спрашивают, чего не хватает в городе

Опубликовано

Правительство Ростовской области запустило опрос об информированности населения о реализации национальных проектов на территории донского региона.

Пройти опрос можно на официальном портале правительства РО в разделе «Национальные проекты» по ссылке.

Для начала вам придется поставить галочки про пол, возраст и т.д. И дальше отвечать на вопросы. Например:

Какие национальные проекты считаете наиболее важными для вас и(или) вашей семьи?

(выберите не более 5 вариантов)*

  •  Демография
  •  Здравоохранение
  •  Образование
  •  Культура
  •  Безопасные качественные дороги
  •  Жилье и городская среда
  •  Экология
  •  Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
  •  Цифровая экономика
  •  Производительность труда
  •  Международная кооперация и экспорт
  •  Туризм и индустрия гостеприимства

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