общество
У каменчан спрашивают, чего не хватает в городе
Правительство Ростовской области запустило опрос об информированности населения о реализации национальных проектов на территории донского региона.
Пройти опрос можно на официальном портале правительства РО в разделе «Национальные проекты» по ссылке.
Для начала вам придется поставить галочки про пол, возраст и т.д. И дальше отвечать на вопросы. Например:
Какие национальные проекты считаете наиболее важными для вас и(или) вашей семьи?
(выберите не более 5 вариантов)*
- Демография
- Здравоохранение
- Образование
- Культура
- Безопасные качественные дороги
- Жилье и городская среда
- Экология
- Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
- Цифровая экономика
- Производительность труда
- Международная кооперация и экспорт
- Туризм и индустрия гостеприимства