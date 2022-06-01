Напомним, 30 мая в Ростове рыбак обнаружил тело 7-летнего мальчика. Оно вместе с камнями было упаковано в сумку и сброшено в реку Темерник. Отец ребенка – главный подозреваемый в деле об убийстве ребенка.

Биологическая мать ребенка – первая жена подозреваемого – бросила мальчика пару лет назад, об этом сообщает портал 161.ru, ссылаясь на бывшую сожительницу ростовчанина.

Корреспондентам она рассказала, что погибший мальчик не приходится отцу родным сыном: когда тот женился в первый раз, то усыновил мальчика и записал на свою фамилию.

По словам источника 161.RU, мальчик родился в России, но позже мать забрала его в Луганск и передала на воспитание родственникам, а сама уехала в Москву на заработки. Позже из Луганска мальчика забрал отец – кто-то умер, и смотреть за ребенком было некому.

– Отец, допрошенный в качестве подозреваемого, пояснил, что рано утром 28 мая 2022 года он увидел, что ребенок не подает признаков жизни, испугался, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку, – сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В настоящее время по уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти ребенка, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия. Также устанавливается местонахождение матери ребенка, она будет допрошена в рамках уголовного дела.