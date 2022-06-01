Чтобы попасть с трассы М4 «Дон» в х. Старую Станицу по новой объездной дороге, которая проходит мимо стройки школы и задней части парка «Лога», нужно сворачивать влево на ул. Шолохова.

Спуститься с объездной дороги к детскому саду «Сказка», что на ул. Сосновой, невозможно – дорога перекрыта огромной кучей грунта с фалом.

Пару месяцев назад на этом участке «Октябрьское ДРСУ» распланировало территорию под строительство участка двухполосной дороги, которая должна соединить объездную с проезжей частью в районе детского сада «Сказка» и местной больницы. Для того чтобы частные легковушки не мешали работам, и было решено перекрыть проезд.

Таким же способом перекрыт проезд к новой объездной дороге от детского сада.