Теперь переправиться через Северский Донец по платному понтонному мосту дороже на 10 рублей.

Стоимость проезда:

для мототранспорта — 40 руб.

для автотранспорта массой до 1,5 т — 60 руб.

для автотранспорта массой от 1,5 т до 3,5 т — 70 руб.

Напомним, в прошлом году администрация города пыталась расторгнуть договор аренды земли (площадью 600 кв. м), на которой стоит переправа, и обязать ее владельцев убрать платная переправа. Однако Каменский районный суд оставил без удовлетворения иск администрации города.

«Казачья переправа» начала работать в Каменске в 2010 году после закрытия движения по аварийному мосту Каменск-Шахтинский – х. Красновка.