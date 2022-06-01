31 мая Олега Киселева, приютившего несколько десятков собак, вызвали в муниципальную инспекцию.

Однако поводом для пристального внимания инспекции к мужчине были отнюдь не собаки, а горы мусора, складируемые им вдоль дороги до следующего участка.

В середине мая в муниципальную инспекцию обратился сосед О. Киселева по садовому товариществу Василий Дерябкин. Он пожаловался на горы мусора, которые тот складирует вдоль дороги, и на многочисленных вольно гуляющих по территории собак. Кстати, именно по этим причинам О. Киселев становился героем публикации корреспонденции «Одни жалеют, другие боятся», опубликованной в «ПИКе» № 20 от 25 мая.

О. Киселев пояснил инспекторам, что, с его точки зрения, это не мусор, а строительные материалы для отсыпки дороги и вещи, которые еще можно продать. Однако инспекторы настаивали, что на складирование чего бы то ни было на городских землях следовало бы взять разрешение в департаменте ЖКХ.

Размер штрафа за нарушение правил благоустройства в ближайшее время определит административная комиссия.