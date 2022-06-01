общество
Какой сегодня день: даты и события 1 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 июня 2022 года.
- Международный день защиты детей. Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей (International Children’s Day).
Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня.
- День военно-транспортной авиации России. 1 июня свой профессиональный праздник отмечают летчики и обслуживающий персонал Военно-транспортной авиации Российской Федерации. Правильнее было бы сказать, что 1 июня – это день создания Военно-транспортной авиации (ВТА) как одного из элементов Военно-воздушных сил. Сегодня Военно-транспортная авиация входит в состав Воздушно-космических сил России.
- Иван Долгий. День памяти святого Иоанна на Руси называли еще Оберегом Нивы. В это время было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза и так далее.
Существовал, например, такой заговор от ветра: «Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу!».
Кстати, в народе каждому ветру давали свое прозвище. Юго-восточный называли обеденником, южный — летним, юго-западный — верховым, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником. Сильный ветер обещала и такая необычная примета: вороны садятся клювами в одну сторону.
В народе замечали: если на Ивана (Иоанна) Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.
Именины в этот день
Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.
Знаменательные даты и события
- 1725 В России учрежден орден Святого Александра Невского
- 1918 День рождения Государственной архивной службы
- 1933 Введен в строй Челябинский тракторный завод
- 1938 День рождения героя комиксов — Супермена
- 1939 Во время проведения испытаний затонула подводная лодка «Тетис»
- 1980 Начал вещание канал новостей CNN
- 1988 Вступил в силу Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Персоны
- 1804 — 1857
- Михаил Глинка
- русский композитор, основоположник русской классической музыки
- 1844 — 1927
- Василий Поленов
- русский художник-передвижник, мастер пейзажной и жанровой живописи
- 1858 — 1928
- Мария Тенишева
- русский общественный деятель, художник, коллекционер, педагог, меценат
- 1904 — 1979
- Вернер Форсман
- немецкий хирург, Нобелевский лауреат
- 1904 — 1969
- Ивар Баллангруд
- норвежский конькобежец, четырехкратный олимпийский чемпион
- 1922 — 2003
- Евгений Матвеев
- советский актер, режиссер, сценарист, Народный артист СССР
- 1926 — 1962
- Мэрилин Монро
- американская киноактриса и певица
- 1933 — 2010
- Андрей Вознесенский
- советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель
- 1936 — 2008
- Ив Сен-Лоран
- французский модельер
- р. 1942
- Владимир Грамматиков
- советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, педагог
- 1951 — 2003
- Геннадий Батыгин
- советский и российский философ и социолог, профессор
- р. 1955
- Евгения Симонова
- советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
- р. 1956
- Александр Жуков
- российский политический и государственный деятель
- р. 1959
- Надежда Кадышева
- советская и российская певица, Народная артистка России
- р. 1960
- Ольга Кормухина
- советская и российская певица, Заслуженная артистка России
- 1960 — 2012
- Владимир Крутов
- советский и российский хоккеист, тренер, олимпийский чемпион
- р. 1965
- Лариса Лазутина
- советская и российская лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка, Герой России