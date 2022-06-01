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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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общество

Какой сегодня день: даты и события 1 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 июня 2022 года.

  • Международный день защиты детей. Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей (International Children’s Day).
    Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня.
  • День военно-транспортной авиации России. 1 июня свой профессиональный праздник отмечают летчики и обслуживающий персонал Военно-транспортной авиации Российской Федерации. Правильнее было бы сказать, что 1 июня – это день создания Военно-транспортной авиации (ВТА) как одного из элементов Военно-воздушных сил. Сегодня Военно-транспортная авиация входит в состав Воздушно-космических сил России.
  • Иван Долгий. День памяти святого Иоанна на Руси называли еще Оберегом Нивы. В это время было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза и так далее.
    Существовал, например, такой заговор от ветра: «Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу!».
    Кстати, в народе каждому ветру давали свое прозвище. Юго-восточный называли обеденником, южный — летним, юго-западный — верховым, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником. Сильный ветер обещала и такая необычная примета: вороны садятся клювами в одну сторону.
    В народе замечали: если на Ивана (Иоанна) Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Именины в этот день

Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.

Знаменательные даты и события

  • 1725 В России учрежден орден Святого Александра Невского
  • 1918 День рождения Государственной архивной службы
  • 1933 Введен в строй Челябинский тракторный завод
  • 1938 День рождения героя комиксов — Супермена
  • 1939 Во время проведения испытаний затонула подводная лодка «Тетис»
  • 1980 Начал вещание канал новостей CNN
  • 1988 Вступил в силу Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Персоны

  • 1804  — 1857
  • Михаил Глинка
  • русский композитор, основоположник русской классической музыки
  • 1844  — 1927
  • Василий Поленов
  • русский художник-передвижник, мастер пейзажной и жанровой живописи
  • 1858  — 1928
  • Мария Тенишева
  • русский общественный деятель, художник, коллекционер, педагог, меценат
  • 1904  — 1979
  • Вернер Форсман
  • немецкий хирург, Нобелевский лауреат
  • 1904  — 1969
  • Ивар Баллангруд
  • норвежский конькобежец, четырехкратный олимпийский чемпион
  • 1922  — 2003
  • Евгений Матвеев
  • советский актер, режиссер, сценарист, Народный артист СССР
  • 1926  — 1962
  • Мэрилин Монро
  • американская киноактриса и певица
  • 1933  — 2010
  • Андрей Вознесенский
  • советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель
  • 1936  — 2008
  • Ив Сен-Лоран
  • французский модельер
  • р. 1942
  • Владимир Грамматиков
  • советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, педагог
  • 1951  — 2003
  • Геннадий Батыгин
  • советский и российский философ и социолог, профессор
  • р. 1955
  • Евгения Симонова
  • советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
  • р. 1956
  • Александр Жуков
  • российский политический и государственный деятель
  • р. 1959
  • Надежда Кадышева
  • советская и российская певица, Народная артистка России
  • р. 1960
  • Ольга Кормухина
  • советская и российская певица, Заслуженная артистка России
  • 1960  — 2012
  • Владимир Крутов
  • советский и российский хоккеист, тренер, олимпийский чемпион
  • р. 1965
  • Лариса Лазутина
  • советская и российская лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка, Герой России

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