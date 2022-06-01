Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 июня 2022 года.

Международный день защиты детей. Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей (International Children’s Day).

Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня.

Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей (International Children’s Day). Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. День военно-транспортной авиации России. 1 июня свой профессиональный праздник отмечают летчики и обслуживающий персонал Военно-транспортной авиации Российской Федерации. Правильнее было бы сказать, что 1 июня – это день создания Военно-транспортной авиации (ВТА) как одного из элементов Военно-воздушных сил. Сегодня Военно-транспортная авиация входит в состав Воздушно-космических сил России.

1 июня свой профессиональный праздник отмечают летчики и обслуживающий персонал Военно-транспортной авиации Российской Федерации. Правильнее было бы сказать, что 1 июня – это день создания Военно-транспортной авиации (ВТА) как одного из элементов Военно-воздушных сил. Сегодня Военно-транспортная авиация входит в состав Воздушно-космических сил России. Иван Долгий. День памяти святого Иоанна на Руси называли еще Оберегом Нивы. В это время было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза и так далее.

Существовал, например, такой заговор от ветра: «Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу!».

Кстати, в народе каждому ветру давали свое прозвище. Юго-восточный называли обеденником, южный — летним, юго-западный — верховым, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником. Сильный ветер обещала и такая необычная примета: вороны садятся клювами в одну сторону.

В народе замечали: если на Ивана (Иоанна) Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Именины в этот день

Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.

Знаменательные даты и события

1725 В России учрежден орден Святого Александра Невского

1918 День рождения Государственной архивной службы

1933 Введен в строй Челябинский тракторный завод

1938 День рождения героя комиксов — Супермена

1939 Во время проведения испытаний затонула подводная лодка «Тетис»

1980 Начал вещание канал новостей CNN

1988 Вступил в силу Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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