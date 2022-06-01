«Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства», – сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

В данном постановлении перечислены меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Отмена данного постановления как раз и означает, что масочный режим в регионе полностью отменен, как и остальные ковидные ограничения.

Напомним, двумя днями ранее, 30 мая, губернатор вносил в это постановление изменение, разрешающее не носить маски на стадионах, детских площадках, автобусных остановках и при посещении рынков.