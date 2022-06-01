1 июня в Каменске в честь Дня защиты детей запланированы 12 развлекательных программ, концертов и спектаклей.

Часть из них должны пройти на свежем воздухе. Будут ли переводить эти мероприятия в помещения из-за погоды, пока неизвестно.

ДК им. Гагарина

14.00 – мастер-классы «Творческая мастерская»

16.00 – интерактивная игровая площадка «Солнечное настроение», выставка «Ярмарка мастеров»

18.30-19.30 – конкурсная программа «Привет, лето!»

19.30-21.00 – Праздничная дискотека «Зажигай-ка!»

ДК им. Маяковского

17.00 – Спектакль «Хитроумный заяц»

18.00-19.00 – Игровая развлекательная программа «Пусть лето звонкое смеется»

ДК машиностроителей

10.40-11.30 – Трансляция сказки братьев Гримм «Гном Тихогром» (Виртуальный концертный зал)

17.00-18.30 – Танцевально-игровая программа «Много конкурсов, затей, приходи играть скорей!» (Площадь перед ДК)

ДК железнодорожников