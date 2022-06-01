культура
Детский праздник состоится в любую погоду
1 июня в Каменске в честь Дня защиты детей запланированы 12 развлекательных программ, концертов и спектаклей.
Часть из них должны пройти на свежем воздухе. Будут ли переводить эти мероприятия в помещения из-за погоды, пока неизвестно.
ДК им. Гагарина
- 14.00 – мастер-классы «Творческая мастерская»
- 16.00 – интерактивная игровая площадка «Солнечное настроение», выставка «Ярмарка мастеров»
- 18.30-19.30 – конкурсная программа «Привет, лето!»
- 19.30-21.00 – Праздничная дискотека «Зажигай-ка!»
ДК им. Маяковского
- 17.00 – Спектакль «Хитроумный заяц»
- 18.00-19.00 – Игровая развлекательная программа «Пусть лето звонкое смеется»
ДК машиностроителей
- 10.40-11.30 – Трансляция сказки братьев Гримм «Гном Тихогром» (Виртуальный концертный зал)
- 17.00-18.30 – Танцевально-игровая программа «Много конкурсов, затей, приходи играть скорей!» (Площадь перед ДК)
ДК железнодорожников
- 11.00-15.00 – Благотворительная акция «Счастливчик»
- 11.00-12.00 – Футбольный матч (спортивная площадка)
- 12.00-13.00 – Велопробег «Мы любим спорт»
- 17.00-18.30 – Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей