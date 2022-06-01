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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Детский праздник состоится в любую погоду

культура

Детский праздник состоится в любую погоду

Опубликовано

1 июня в Каменске в честь Дня защиты детей запланированы 12 развлекательных программ, концертов и спектаклей.

Часть из них должны пройти на свежем воздухе. Будут ли переводить эти мероприятия в помещения из-за погоды, пока неизвестно.

ДК им. Гагарина

  • 14.00 – мастер-классы «Творческая мастерская»
  • 16.00 – интерактивная игровая площадка «Солнечное настроение», выставка «Ярмарка мастеров»
  • 18.30-19.30 – конкурсная программа «Привет, лето!»
  • 19.30-21.00 – Праздничная дискотека «Зажигай-ка!»

ДК им. Маяковского

  • 17.00 – Спектакль «Хитроумный заяц»
  • 18.00-19.00 – Игровая развлекательная программа «Пусть лето звонкое смеется»

ДК машиностроителей

  • 10.40-11.30 – Трансляция сказки братьев Гримм «Гном Тихогром» (Виртуальный концертный зал)
  • 17.00-18.30 – Танцевально-игровая программа «Много конкурсов, затей, приходи играть скорей!» (Площадь перед ДК)

ДК железнодорожников

  • 11.00-15.00 – Благотворительная акция «Счастливчик»
  • 11.00-12.00 – Футбольный матч (спортивная площадка)
  • 12.00-13.00 – Велопробег «Мы любим спорт»
  • 17.00-18.30 – Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей

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