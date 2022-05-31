В пос. Глубоком Каменского района начались работы по отсыпке щебнем грунтовых дорог.

Согласно контракту, подрядная организация должна отсыпать щебнем 10 дорог, в том числе ул. Ленина (от пер. Гагарина до конца), ул. Красную (от ул. Артема до ул. Халтурина), пер. Колхозный, ул. Подтелкова (от пер. Водопроводного до конца) и пер. Береговой (от ул. Халтурина до пер. Берегового, 15).

О том, какие еще улицы и каким способом в Глубоком будут ремонтировать в 2022 г., читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 1 июня.