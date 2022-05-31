Образцовый хореографический коллектив «Гранд Па» стал победителем Всероссийского хореографического конкурса «Крылья», завоевав золотую и две серебряные медали.

Соревнования проходили с 20 по 23 мая в Мордовии, в саранском институте национальных культур. В нем принимали участие более тысячи участников из Саратова, Пензы, Владимира, Рязани, Самары, Нижнего Новгорода, Саранска и т. д.

Организатором конкурса выступило Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия. По итогам конкурса, казачий танец «Ойся» в исполнении старшего состава «Гранд Па» завоевал золото. Эстрадно-спортивный танец «Симбл-бимбл» стал лауреатом второй степени. Композиция «Русские просторы» завоевала 2 место. Главной наградой стал специальной приз от членов жюри «ДАНКО» – за любовь к танцу и кубок «Крылья». Наградой для коллектива стало участие в грандиозном гала-концерте.