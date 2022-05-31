Заместители донского губернатора отчитались о своих доходах за прошлый год.

Так, замгубернатора РО Игорь Сорокин за прошлый год задекларировал 11 млн руб. и стал самым обеспеченным замом среди коллег. В собственности у Сорокина – квартира около 90 квадратов и место для автомобиля на парковке. В автопарке у чиновника числится «BMW Х5».

На втором месте по доходам оказался Михаил Корнеев с доходом в 4,9 млн руб. за 2021 год. Третьим стал Виктор Гончаров, который заработал 4,8 млн руб.