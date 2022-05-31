Воспитанники каменской школы оригинального жанра «Трюк жизни» стали победителями на международном фестивале «Золотые россыпи талантов».

Конкурс проходил 28 мая в Новочеркасске. Каменские цирковые представили на суд жюри пять номеров. Четыре постановки – «Пираты» (жонглирование), «Веселые скакалки», массовый патриотический номер «Россия» и номер с хула хупами – стали обладателями Гран-при. Гимнастический номер «Я лечу за тобой» стал лауреатом первой степени. Руководителю «Трюка жизни» Кристине Берлизовой вручили диплом «Лучший преподаватель цирковой школы». А еще «Трюк жизни» выиграл приз зрительских симпатий.