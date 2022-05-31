анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 1 июня!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 22-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Пироги продолжит печь сапожник? Гордума, по сути, заблокировала инициативу администрации города о преобразовании отдела капстроительства в отраслевой орган-юрлицо. Разработкой проектной документации ремонтов и осуществлением технадзора продолжат заниматься директора каменских дворцов культуры и заведующие детских садов »4-5
- Мы — чемпионы! Юные каменские футболисты стали абсолютными победителями III Всероссийского футбольного турнира «Кубок Николая Писарева U-7», а воспитанница школы олимпийского резерва № 1 Анна Пивоварова — чемпионкой первенства России по гребле. /35
- Когда грязь была чистой. Местная каменская история иногда преподносит такие сюрпризы, узнав про которые сразу хочется воскликнуть: «Ну надо же! И у нас такое было?! Ну ничего себе…» /24-25
- Ставка, рынок и размеры. Инфляция и прожиточные минимумы в каменских ценниках /3, 10-11
- 60 рублей на ту сторону. С 1 июня проезд через «Казачью переправу» подорожал на 10 рублей. Ее владельцы не поднимали цены с 2018 года. /2
- Жильцы всей улицы рискуют потерять дома. На прошлой неделе в частном секторе на ул. Набережной произошел оползень — большую часть двора дома № 35 буквально смыло в обрыв вместе с деревьями, забором и огородом. /8, 9