30 апреля в Ростовской области завершилось голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустраивать в следующем году.

Напомним, что голосование стартовало 15 апреля. На конкурс в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» Каменск подавал три территории. В итоге голоса распределились следующим образом:

городская набережная — 5604;

парк Победы – 1106;

парк железнодорожников в мкр. Лиховском – 368.

Следовательно, претендент на благоустройство — городская набережная.

Согласно информации на портале za.gorodsreda.ru, на набережной планируется: