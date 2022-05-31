ЖКХ
Набережная Каменска – первая в списке на благоустройство
30 апреля в Ростовской области завершилось голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустраивать в следующем году.
Напомним, что голосование стартовало 15 апреля. На конкурс в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» Каменск подавал три территории. В итоге голоса распределились следующим образом:
- городская набережная — 5604;
- парк Победы – 1106;
- парк железнодорожников в мкр. Лиховском – 368.
Следовательно, претендент на благоустройство — городская набережная.
Согласно информации на портале za.gorodsreda.ru, на набережной планируется:
- организация пешеходных аллей и дорог, включая устройство твердых покрытий;
- реконструкция набережной (ремонт парапетов, устройство террасы);
- организация автопарковки и зоны общественного питания (устройство двух кафе с открытыми площадками);
- строительство велодорожки, детской игровой площадки, площадки для сбора мусора;
- установка туалетов;
- реконструкция парка (строительство фонтана либо устройство иной «мокрой» зоны, установка лавочек, малых архитектурных форм, дендрологическое оформление зеленых зон);
- организация освещения пешеходных зон.