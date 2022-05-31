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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане хотят видеть на набережной велодорожки и ярмарки

ЖКХ

Набережная Каменска – первая в списке на благоустройство

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30 апреля в Ростовской области завершилось голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустраивать в следующем году.

Напомним, что голосование стартовало 15 апреля. На конкурс в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» Каменск подавал три территории. В итоге голоса распределились следующим образом:

  • городская набережная — 5604;
  • парк Победы – 1106;
  • парк железнодорожников в мкр. Лиховском – 368.

Следовательно, претендент на благоустройство — городская набережная.

Согласно информации на портале za.gorodsreda.ru, на набережной планируется:

  • организация пешеходных аллей и дорог, включая устройство твердых покрытий;
  • реконструкция набережной (ремонт парапетов, устройство террасы);
  • организация автопарковки и зоны общественного питания (устройство двух кафе с открытыми площадками);
  • строительство велодорожки, детской игровой площадки, площадки для сбора мусора;
  • установка туалетов;
  • реконструкция парка (строительство фонтана либо устройство иной «мокрой» зоны, установка лавочек, малых архитектурных форм, дендрологическое оформление зеленых зон);
  • организация освещения пешеходных зон.

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