Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 31 мая 2022 года.

День российской адвокатуры. Ежегодно 31 мая отмечается День российской адвокатуры — неофициальный профессиональный праздник работников адвокатуры — социального института, занимающегося защитой интересов в суде.

31 мая 2002 года Президент РФ В.В. Путин подписал новый Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Адвокатская деятельность и адвокат определены данным законом следующим образом:

«Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее — доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию».

Ежегодно 31 мая отмечается День российской адвокатуры — неофициальный профессиональный праздник работников адвокатуры — социального института, занимающегося защитой интересов в суде. 31 мая 2002 года Президент РФ В.В. Путин подписал новый Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Адвокатская деятельность и адвокат определены данным законом следующим образом: «Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее — доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию». Федот Овсяник, Семь дев. В этот день почитаются Семь святых дев — семь мучениц, пострадавших за веру в начале 4 века, во времена гонений императора Диоклетиана на христиан. Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Его память также отмечается сегодня.

На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот — последний дуб лист развернет». По дубу судили и о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Вообще дуб на Руси почитали особо. Это дерево считалось символом могущества, силы, славы, прочной веры. Говорили даже, что именно на дубе (а отнюдь не на яблоне) растут молодильные яблоки. Под дубом нередко совершали брачные церемонии: молодым нужно было взяться за руки и три раза обойти дерево. Такой союз считался скрепленным на веки.

Древесина дуба необычайно прочна и крепка, поэтому всегда была востребованной. Однако рубить дуб считалось чем-то вроде греха. Отчасти поэтому могучее дерево валили всегда сообща — чтобы разделить тяжесть поступка на всех. Рубка при этом сопровождалась различными очистительными обрядами.

Кроме дуба, героем этого дня был лён — его сеяли как раз на Федота и Семь дев. Так и говорили: «Сеют лён у семи Олён».

Именины в этот день

Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан, Юлия

Знаменательные даты и события

1223 Первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси

1859 Запущены в работу часы, установленные на лондонской башне Биг-Бен

1868 День рождения велоспорта

1891 Началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали

1935 Принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»

1942 В блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо» прошел футбольный матч

2003 Состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты

Персоны