Чемпионкой первенства России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет стала выпускница СШОР № 1 Анна Пивоварова.

Соревнования проходили с 23 по 29 мая в Краснодаре на гребной базе Центра олимпийской подготовки. За медали боролись спортсмены из 30 регионов страны. По итогам заплывов,

в каноэ-двойке на дистанции в 200 м Анна стала чемпионкой, выиграв золото. В каноэ-одиночке на дистанции 200 м Анна стала второй и завоевала серебряную медаль. В каноэ-двойке на 500 м каменчанка также стала обладательницей серебра.

По результатам Анна была зачислена на централизованную подготовку к чемпионату России в составе сборной команды Российской Федерации.