С 1 июня страховые пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда увеличат на 10%.

Средний размер пенсий достигнет 19 360 тыс. руб. Прибавку получат 35 млн пожилых людей. МРОТ составит 15 279 руб. Что касается величины прожиточного минимума, то усредненная величина будет равна 13 919 руб. на душу населения.

Точный новый размер прожиточного минимума по регионам будут утверждать региональные власти. В частности, на данный момент в Ростовской области величина прожиточного минимума на душу населения составляет 11 895 руб.