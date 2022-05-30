общество
Какой сегодня день: даты и события 30 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 мая 2022 года.
- Евдокия Свистунья. В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами: какова Евдокия — таково и лето; народившаяся в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер — к лету холодному.
Также в этот день почитали святого Андроника — или Ондрона, как его называли на Руси. Этот святой считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло». Для этой же цели произносили особые заговоры и совершали разные обряды.
Распространен был, например, такой: крестьянин выходил в чисто поле, кланялся на все четыре стороны, брал осиновую ветвь, обтесывал ее и втыкал в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось 33 года.
Именины в этот день
Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан
Знаменательные даты и события
- 1431 В Руане сожжена на костре Жанна д’Арк
- 1631 Во Франции вышла газета под названием «La Gazette», и вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки
- 1858 Основан город Хабаровск
- 1896 В Москве произошла Ходынская катастрофа
- 1999 В Минске в подземном переходе в результате давки погибли 54 человека
- 2014 В США состоялась премьера фильма-фэнтези «Малефисента»
Персоны
- 1412 — 1431
- Жанна д’Арк
- национальная французская героиня
- 1577 — 1640
- Питер Рубенс
- фламандский живописец эпохи барокко
- 1694 — 1778
- Вольтер
- французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения
- 1814 — 1876
- Михаил Бакунин
- русский революционер-анархист
- 1846 — 1920
- Карл Фаберже
- российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства
- 1856 — 1918
- Георгий Плеханов
- русский публицист и политический деятель
- 1880 — 1955
- Сергей Власьев
- русский военный, один из первых офицеров-подводников
- 1890 — 1960
- Борис Пастернак
- русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат
- 1912 — 1996
- Лев Ошанин
- советский поэт, автор многих песен
- 1918 — 1992
- Борис Дуленков
- советский художник кино, Народный художник РСФСР
- 1932 — 2008
- Борис Шахлин
- советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион
- 1934 — 2019
- Алексей Леонов
- советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос
- 1937 — 1999
- Александр Демьяненко
- советский актер театра, кино и телевидения, Народный артист РСФСР