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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 30 мая

общество

Какой сегодня день: даты и события 30 мая

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 мая 2022 года.

  • Евдокия Свистунья. В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами: какова Евдокия — таково и лето; народившаяся в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер — к лету холодному.
    Также в этот день почитали святого Андроника — или Ондрона, как его называли на Руси. Этот святой считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло». Для этой же цели произносили особые заговоры и совершали разные обряды.
    Распространен был, например, такой: крестьянин выходил в чисто поле, кланялся на все четыре стороны, брал осиновую ветвь, обтесывал ее и втыкал в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось 33 года.

Именины в этот день

Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан

Знаменательные даты и события

  • 1431 В Руане сожжена на костре Жанна д’Арк
  • 1631 Во Франции вышла газета под названием «La Gazette», и вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки
  • 1858 Основан город Хабаровск
  • 1896 В Москве произошла Ходынская катастрофа
  • 1999 В Минске в подземном переходе в результате давки погибли 54 человека
  • 2014 В США состоялась премьера фильма-фэнтези «Малефисента»

Персоны

  • 1412  — 1431
  • Жанна д’Арк
  • национальная французская героиня
  • 1577  — 1640
  • Питер Рубенс
  • фламандский живописец эпохи барокко
  • 1694  — 1778
  • Вольтер
  • французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения
  • 1814  — 1876
  • Михаил Бакунин
  • русский революционер-анархист
  • 1846  — 1920
  • Карл Фаберже
  • российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства
  • 1856  — 1918
  • Георгий Плеханов
  • русский публицист и политический деятель
  • 1880  — 1955
  • Сергей Власьев
  • русский военный, один из первых офицеров-подводников
  • 1890  — 1960
  • Борис Пастернак
  • русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат
  • 1912  — 1996
  • Лев Ошанин
  • советский поэт, автор многих песен
  • 1918  — 1992
  • Борис Дуленков
  • советский художник кино, Народный художник РСФСР
  • 1932  — 2008
  • Борис Шахлин
  • советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион
  • 1934  — 2019
  • Алексей Леонов
  • советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос
  • 1937  — 1999
  • Александр Демьяненко
  • советский актер театра, кино и телевидения, Народный артист РСФСР

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