Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 мая 2022 года.

Евдокия Свистунья. В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами: какова Евдокия — таково и лето; народившаяся в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер — к лету холодному.

Также в этот день почитали святого Андроника — или Ондрона, как его называли на Руси. Этот святой считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло». Для этой же цели произносили особые заговоры и совершали разные обряды.

Распространен был, например, такой: крестьянин выходил в чисто поле, кланялся на все четыре стороны, брал осиновую ветвь, обтесывал ее и втыкал в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось 33 года.

Именины в этот день

Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан

Знаменательные даты и события

1431 В Руане сожжена на костре Жанна д’Арк

1631 Во Франции вышла газета под названием «La Gazette», и вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки

1858 Основан город Хабаровск

1896 В Москве произошла Ходынская катастрофа

1999 В Минске в подземном переходе в результате давки погибли 54 человека

2014 В США состоялась премьера фильма-фэнтези «Малефисента»

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