общество
Какой сегодня день: даты и события 29 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 29 мая 2022 года.
- День химика. День химика — профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.
День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях». После распада СССР традиция отмечать его в последнее воскресенье мая сохранилась не только в России, но и в ряде других стран постсоветского пространства.
Входя в число основных отраслей тяжелой промышленности, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли и производства.
Продукция химической промышленности также разнообразна: это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений, это и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резино-асбестовой, фотохимической и химико-фармацевтической продукции.
Именно химикам женщины благодарны за их активное участие в создании необычных и экономичных стиральных порошков, новых серий косметики и прочных колготок. Именно химикам мужчины благодарны за создание новых сортов автомобильных масел, новых тканей для спортивной одежды и обуви.
- День ветеранов таможенной службы России. 29 мая ветераны таможенной службы России по традиции отмечают свой праздник. День ветеранов таможенной службы — это праздник тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с контрабандой, защите экономических интересов страны, созданию инфраструктуры современной таможенной службы.
День ветеранов российские таможенники стали отмечать после Постановления исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы от 10 июня 1999 года, принятого в связи с многочисленными «предложениями, поступившими от ветеранских организаций таможенных органов, ветеранов таможенной службы с целью сохранения традиций и обеспечения связи и преемственности поколений таможенников». Поскольку именно 29 мая в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров СССР «О разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений». Вплоть до распада СССР в 1991 году эта дата считалась днём рождения советской таможенной службы.
Сегодня 29 мая во всех таможенных подразделениях России организовываются торжественные памятные и праздничные мероприятия с выступлениями известных ветеранов, вручением наград, премий, организацией концертов.
- Федор Житник. Русская православная церковь чтит в этот день память Преподобного Феодора Освященного. Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей-христиан. В нем рано проявилось стремление к иноческой жизни, и в 14 лет Феодор тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с добротой принял пришедшего отрока и оставил в своей обители, где Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах.
После смерти Пахомия святой Феодор управлял Тавеннисским монастырем, а позднее стал во главе всех Фиваидских обителей. Он прославился святостью жизни и даром чудотворений. Почил Преподобный Феодор в глубокой старости, в 368 году.
В народе Феодора (Федора) прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили: «У Житника забота — ячменное поле заборонить». На стол в честь дня Федора подавали кашу — манную, ячневую, гречневую или пшенную.
На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.
Именины в этот день
Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор
Знаменательные даты и события
- 1453 Столица Византийской империи Константинополь пала под ударами турков
- 1900 Зарегистрирована торговая марка «Эскалатор»
- 1903 В Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву
- 1953 Впервые покорена Джомолунгма – высочайшая вершина на Земле
- 1985 Трагедия в Брюсселе на стадионе «Эйзель» – погибли 39 человек
Персоны
- 1778 — 1829
- Гемфри Дэви
- английский химик и физик, обнаруживший «веселящее» действие закиси
- 1787 — 1855
- Константин Батюшков
- русский поэт
- 1837 — 1910
- Милий Балакирев
- российский композитор
- 1874 — 1936
- Гилберт Честертон
- английский христианский мыслитель, журналист и писатель
- 1880 — 1936
- Освальд Шпенглер
- немецкий историк, философ-идеалист
- 1882 — 1942
- Джон Бэрримор
- американский актер театра и кино
- 1917 — 1963
- Джон Кеннеди
- 35-й президент США (1961-1963), американский политический деятель
- 1927 — 2008
- Игорь Дмитриев
- советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
- 1931 — 2008
- Олег Конопкин
- советский и российский ученый-психолог, академик РАО
- 1938 — 1982
- Роми Шнайдер
- австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино
- 1953 — 2008
- Александр Абдулов
- советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист
- р. 1981
- Андрей Аршавин
- российский футболист, Заслуженный мастер спорта России