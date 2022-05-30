Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 29 мая 2022 года.

День химика. День химика — профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.

День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях». После распада СССР традиция отмечать его в последнее воскресенье мая сохранилась не только в России, но и в ряде других стран постсоветского пространства.

Входя в число основных отраслей тяжелой промышленности, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли и производства.

Продукция химической промышленности также разнообразна: это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений, это и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резино-асбестовой, фотохимической и химико-фармацевтической продукции.

Именно химикам женщины благодарны за их активное участие в создании необычных и экономичных стиральных порошков, новых серий косметики и прочных колготок. Именно химикам мужчины благодарны за создание новых сортов автомобильных масел, новых тканей для спортивной одежды и обуви.

День химика — профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая. День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях». После распада СССР традиция отмечать его в последнее воскресенье мая сохранилась не только в России, но и в ряде других стран постсоветского пространства. Входя в число основных отраслей тяжелой промышленности, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли и производства. Продукция химической промышленности также разнообразна: это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений, это и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резино-асбестовой, фотохимической и химико-фармацевтической продукции. Именно химикам женщины благодарны за их активное участие в создании необычных и экономичных стиральных порошков, новых серий косметики и прочных колготок. Именно химикам мужчины благодарны за создание новых сортов автомобильных масел, новых тканей для спортивной одежды и обуви. День ветеранов таможенной службы России. 29 мая ветераны таможенной службы России по традиции отмечают свой праздник. День ветеранов таможенной службы — это праздник тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с контрабандой, защите экономических интересов страны, созданию инфраструктуры современной таможенной службы.

День ветеранов российские таможенники стали отмечать после Постановления исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы от 10 июня 1999 года, принятого в связи с многочисленными «предложениями, поступившими от ветеранских организаций таможенных органов, ветеранов таможенной службы с целью сохранения традиций и обеспечения связи и преемственности поколений таможенников». Поскольку именно 29 мая в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров СССР «О разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений». Вплоть до распада СССР в 1991 году эта дата считалась днём рождения советской таможенной службы.

Сегодня 29 мая во всех таможенных подразделениях России организовываются торжественные памятные и праздничные мероприятия с выступлениями известных ветеранов, вручением наград, премий, организацией концертов.

29 мая ветераны таможенной службы России по традиции отмечают свой праздник. День ветеранов таможенной службы — это праздник тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с контрабандой, защите экономических интересов страны, созданию инфраструктуры современной таможенной службы. День ветеранов российские таможенники стали отмечать после Постановления исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы от 10 июня 1999 года, принятого в связи с многочисленными «предложениями, поступившими от ветеранских организаций таможенных органов, ветеранов таможенной службы с целью сохранения традиций и обеспечения связи и преемственности поколений таможенников». Поскольку именно 29 мая в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров СССР «О разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений». Вплоть до распада СССР в 1991 году эта дата считалась днём рождения советской таможенной службы. Сегодня 29 мая во всех таможенных подразделениях России организовываются торжественные памятные и праздничные мероприятия с выступлениями известных ветеранов, вручением наград, премий, организацией концертов. Федор Житник. Русская православная церковь чтит в этот день память Преподобного Феодора Освященного. Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей-христиан. В нем рано проявилось стремление к иноческой жизни, и в 14 лет Феодор тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с добротой принял пришедшего отрока и оставил в своей обители, где Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах.

После смерти Пахомия святой Феодор управлял Тавеннисским монастырем, а позднее стал во главе всех Фиваидских обителей. Он прославился святостью жизни и даром чудотворений. Почил Преподобный Феодор в глубокой старости, в 368 году.

В народе Феодора (Федора) прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили: «У Житника забота — ячменное поле заборонить». На стол в честь дня Федора подавали кашу — манную, ячневую, гречневую или пшенную.

На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.

Именины в этот день

Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор

Знаменательные даты и события

1453 Столица Византийской империи Константинополь пала под ударами турков

1900 Зарегистрирована торговая марка «Эскалатор»

1903 В Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву

1953 Впервые покорена Джомолунгма – высочайшая вершина на Земле

1985 Трагедия в Брюсселе на стадионе «Эйзель» – погибли 39 человек

Персоны