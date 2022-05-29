37-летнего дровосека поймали на незаконной рубке крымских сосен еще в октябре 2021 года.

Мужчина срубил семь деревьев на территории Каменского района, где лесные насаждения образуют Лесной фонд РФ и относятся, согласно лесоустройству, к категории «Защитные леса». Причиненный ущерб фонду составил 33 674 руб.

— Возбужденное уголовное дело в отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 260 УК РФ было прекращено в апреле 2022 года, поскольку он возместил причиненный ущерб в полном объеме, — комментирует помощник городского прокурора Л. Кочергина.