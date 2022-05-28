28 мая в парке ДК им. Маяковского собрались владельцы охотничьих собак, не имеющих родословной. Регистрацию молодняка проводило каменское общество охотников и рыболовов.

В этом году выводка получилась немногочисленной, в ней приняли участие всего около двух десятков владельцев, непосредственно членов общества. Среди присутствовавших пород – дратхаар, курцхаары, спаниэли, ягдтерьеры, пойнтер, венгерская выжга, лайка и др. Цель выводки зарегистрировать собак, чтобы владельцы могли официально использовать их в охоте.