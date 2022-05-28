Соответствующее постановление подписано областным правительством 28 мая.

С 30 мая в Ростовской области предприятия общественного питания заработают в доковидном режиме. Теперь кафе и ресторанам можно будет оказывать услуги ночью с 23.00 до 06.00. Также разрешено проведение ночных зрелищных мероприятий.

С 30 мая на Дону возобновят свою работу ночные клубы и кальянные.

Вводятся некоторые послабления в отношении масочного режима. Маски необязательны на рынках, стадионах, на детских площадках, в местах отдыха и на остановках общественного транспорта.

По-прежнему масочный режим сохраняется в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах, в магазинах, аптеках и в зданиях органов власти.