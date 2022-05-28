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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Глава Каменска поздравил однополчан с Днем пограничника

общество

Какой сегодня день: даты и события 28 мая

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 мая 2022 года.

  • День пограничника в России. 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. День пограничных войск или День пограничника установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года, «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск».
    Без преувеличения можно сказать, что история данного рода войск исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Например, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников и охраны ее рубежей использовались оборонительные сооружения — валы и засечная черта. Они возводились вдоль границ русских территорий. Для присмотра за ними создавалась засечная стража. Засечная стража — первое упоминание о пограничной службе.
  • Пахом Теплый, Пахом – Бокогрей. Пахомий Великий, память которого отмечается в этот день, был египетским монахом. Еще до принятия христианства, будучи язычником, он поступил в армию императора Константина. Его подразделение в одном из походов было тепло встречено христианами, от них Пахомий и узнал о молодой религии. Когда война закончилась, он крестился, а позже основал первый общежительный монастырь.
    В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет: «Пришел Пахом — запахло теплом», «На Пахома тепло — все лето теплое».
    В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.
    Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным — ждали грозного, пожарного лета.

Именины в этот день

Дмитрий, Макар, Памфил, Пахом

Знаменательные даты и события

  • 1595 Заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны
  • 1756 День рождения майонеза
  • 1858 Заключен русско-китайский Айгунский договор
  • 1918 Декретом Совнаркома учреждена Пограничная охрана границы РСФСР
  • 1961 Создана независимая правозащитная организация «Международная амнистия»
  • 1987 На Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста

Персоны

  • 1856  — 1916
  • Иван Франко
  • украинский писатель, поэт, публицист
  • 1870  — 1937
  • Альфред Адлер
  • австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии
  • 1877  — 1932
  • Максимилиан Волошин
  • русский поэт, критик, художник, общественный деятель
  • 1888  — 1953
  • Джим Торп
  • американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион
  • 1917  — 2003
  • Илья Пригожин
  • бельгийский физик и химик российского происхождения, Нобелевский лауреат
  • 1921  — 2013
  • Виктор Куликов
  • советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза, академик
  • 1939  — 1978
  • Владислав Дворжецкий
  • советский актер театра и кино
  • 1962  — 2013
  • Андрей Панин
  • советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России
  • р. 1971
  • Екатерина Гордеева
  • советская и российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка
  • р. 1973
  • Мария Миронова
  • российская актриса театра и кино, Народная артистка России
  • р. 1976
  • Алексей Немов
  • российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион

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