Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 мая 2022 года.

День пограничника в России. 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. День пограничных войск или День пограничника установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года, «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск».

Без преувеличения можно сказать, что история данного рода войск исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Например, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников и охраны ее рубежей использовались оборонительные сооружения — валы и засечная черта. Они возводились вдоль границ русских территорий. Для присмотра за ними создавалась засечная стража. Засечная стража — первое упоминание о пограничной службе.

28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. День пограничных войск или День пограничника установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года, «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск». Без преувеличения можно сказать, что история данного рода войск исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Например, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников и охраны ее рубежей использовались оборонительные сооружения — валы и засечная черта. Они возводились вдоль границ русских территорий. Для присмотра за ними создавалась засечная стража. Засечная стража — первое упоминание о пограничной службе. Пахом Теплый, Пахом – Бокогрей. Пахомий Великий, память которого отмечается в этот день, был египетским монахом. Еще до принятия христианства, будучи язычником, он поступил в армию императора Константина. Его подразделение в одном из походов было тепло встречено христианами, от них Пахомий и узнал о молодой религии. Когда война закончилась, он крестился, а позже основал первый общежительный монастырь.

В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет: «Пришел Пахом — запахло теплом», «На Пахома тепло — все лето теплое».

В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.

Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным — ждали грозного, пожарного лета.

Именины в этот день

Дмитрий, Макар, Памфил, Пахом

Знаменательные даты и события

1595 Заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны

1756 День рождения майонеза

1858 Заключен русско-китайский Айгунский договор

1918 Декретом Совнаркома учреждена Пограничная охрана границы РСФСР

1961 Создана независимая правозащитная организация «Международная амнистия»

1987 На Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста

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