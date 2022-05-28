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Какой сегодня день: даты и события 28 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 мая 2022 года.
- День пограничника в России. 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. День пограничных войск или День пограничника установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года, «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск».
Без преувеличения можно сказать, что история данного рода войск исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Например, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников и охраны ее рубежей использовались оборонительные сооружения — валы и засечная черта. Они возводились вдоль границ русских территорий. Для присмотра за ними создавалась засечная стража. Засечная стража — первое упоминание о пограничной службе.
- Пахом Теплый, Пахом – Бокогрей. Пахомий Великий, память которого отмечается в этот день, был египетским монахом. Еще до принятия христианства, будучи язычником, он поступил в армию императора Константина. Его подразделение в одном из походов было тепло встречено христианами, от них Пахомий и узнал о молодой религии. Когда война закончилась, он крестился, а позже основал первый общежительный монастырь.
В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет: «Пришел Пахом — запахло теплом», «На Пахома тепло — все лето теплое».
В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.
Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным — ждали грозного, пожарного лета.
Именины в этот день
Дмитрий, Макар, Памфил, Пахом
Знаменательные даты и события
- 1595 Заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны
- 1756 День рождения майонеза
- 1858 Заключен русско-китайский Айгунский договор
- 1918 Декретом Совнаркома учреждена Пограничная охрана границы РСФСР
- 1961 Создана независимая правозащитная организация «Международная амнистия»
- 1987 На Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста
Персоны
- 1856 — 1916
- Иван Франко
- украинский писатель, поэт, публицист
- 1870 — 1937
- Альфред Адлер
- австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии
- 1877 — 1932
- Максимилиан Волошин
- русский поэт, критик, художник, общественный деятель
- 1888 — 1953
- Джим Торп
- американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион
- 1917 — 2003
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- бельгийский физик и химик российского происхождения, Нобелевский лауреат
- 1921 — 2013
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- советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза, академик
- 1939 — 1978
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- советский актер театра и кино
- 1962 — 2013
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- советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России
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- Екатерина Гордеева
- советская и российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка
- р. 1973
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- российская актриса театра и кино, Народная артистка России
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