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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Юные футболисты из Каменска стали чемпионами России по футболу

спорт

Юные футболисты из Каменска стали чемпионами России по футболу

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Воспитанники ДСФК им. Данцева 2015 г.р. под руководством тренера Якова Черемисова вышли в финал III Всероссийского турнира «Кубок Николая Писарева». В упорной борьбе они стали чемпионами и обладателями золота. 

Турнир стартовал 25 мая на стадионе Арена Чертаново. Борьбу за главный приз соревнований вели 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Пятигорска, Якутска, Новосибирска и др. 

В первый день турнира футболисты из Каменска сыграли два матча. В игре с командой из академии московского «Локомотива» данцевцы выиграли со счетом 10:4. В матче с командой «Невский фронт» из Санкт-Петербурга каменчане победили со счетом 8:2. 26 мая новая победа, вырванная у москвичей из «Спартак Sity», счет 7:0. Схватка с ребятами из академии «Чертаново» закончилась в пользу каменчан со счетом 12:1. В полуфинале обыграли академию «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 3:0. 

Соперниками данцевцев в финале стала команда ДФК «Звезда-2013» из Перми. Основное время финального матча закончилось со счетом 5:5, а в серии пенальти каменчане выиграли со счетом 3:2. В итоге — полновесная победа!   

В топ-5 бомбардиров вошел футболист из Каменска Савелий Черемисов. На его счету 25 голов и он на первом месте. Из семи лучших игроков турнира – двое из Каменска: полузащитник Богдан Ермошин, бомбардир и лучший игрок Савелий Черемисов.  

  • Юные футболисты из Каменска стали чемпионами России по футболу
  • Юные футболисты из Каменска стали чемпионами России по футболу
  • Юные футболисты из Каменска стали чемпионами России по футболу
  • Юные футболисты из Каменска стали чемпионами России по футболу
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