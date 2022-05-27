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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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общество

Вырастут пенсии и прожиточный минимум

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С 1 июня по поручению главы государства В. Путина на 10% повысят пенсии неработающим пенсионерам и прожиточный минимум. 

После повышения средний размер пенсий в РФ достигнет 19 360 руб. Прибавку получат 35 млн пожилых людей. Параллельно на 10% вырастет прожиточный минимум. Соответственно, увеличатся пособия и выплаты, зависящие от его величины.

Отметим, что сегодня величина прожиточного минимума в Ростовской области на 2022 год составляет:

  • в расчете на душу населения – 11 895 рублей,
  • для трудоспособного населения – 12 966 рублей,
  • пенсионеров – 10 230 рублей,
  • детей – 12 108 рублей.

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