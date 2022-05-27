общество
Вырастут пенсии и прожиточный минимум
С 1 июня по поручению главы государства В. Путина на 10% повысят пенсии неработающим пенсионерам и прожиточный минимум.
После повышения средний размер пенсий в РФ достигнет 19 360 руб. Прибавку получат 35 млн пожилых людей. Параллельно на 10% вырастет прожиточный минимум. Соответственно, увеличатся пособия и выплаты, зависящие от его величины.
Отметим, что сегодня величина прожиточного минимума в Ростовской области на 2022 год составляет:
- в расчете на душу населения – 11 895 рублей,
- для трудоспособного населения – 12 966 рублей,
- пенсионеров – 10 230 рублей,
- детей – 12 108 рублей.