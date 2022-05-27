С 1 июня по поручению главы государства В. Путина на 10% повысят пенсии неработающим пенсионерам и прожиточный минимум.

После повышения средний размер пенсий в РФ достигнет 19 360 руб. Прибавку получат 35 млн пожилых людей. Параллельно на 10% вырастет прожиточный минимум. Соответственно, увеличатся пособия и выплаты, зависящие от его величины.

Отметим, что сегодня величина прожиточного минимума в Ростовской области на 2022 год составляет: