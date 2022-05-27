27 мая после шести часов вечера центральная библиотека им. Горького принимала многочисленных гостей, которые пришли продемонстрировать свою любовь к книгам и принять участие во Всероссийской акции «Библионочь 2022».

Сначала для гостей праздника выступили учащиеся ДШИ им. Я.Д. Минченкова. Следующим номером развлекательной программы стал концерт с участием авторов-исполнителей литературно-музыкального салона «Содружество ИМЁН». А пока взрослые наслаждались бардовскими композициями и лирикой, самые юные участники «Библионочи» учились читать, мастерить, постигали историю донского края не без помощи сотрудников библиотеки, переодетых в народные костюмы. Финалом праздника стало выступление каменской группы «Слон рок-н-ролл».