На ул. Горького все деревья, обмотанные оградительной красно-белой лентой, спилят, а взамен их посадят новые. Планируется спилить более десятка огромных сухих караичей.

О судьбе старых деревьев, которые могли обрушиться в любой момент, администрация Каменска сообщила одному из проживающих на улице в ответ на его жалобу на портале «Госуслуг».

Пилить деревья будет подрядчик ООО «Каменскавтодор» в рамках проведения капитального ремонта участка ул. Горького между переулками Володарского и Коммунистическим.