Городской прокуратурой была проведена проверка обращения жительницы Каменского района по факту снятия ее с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Проверка показала, что женщина 1934 г.р. является вдовой ветерана Великой Отечественной войны и поэтому имеет право на меры социальной поддержки. По указанным основаниям в Каменский районный суд городская прокуратура направила исковое заявление об обязании администрации Глубокинского поселения отменить постановление о снятии пенсионерки с учета. 25 февраля заявление было рассмотрено судом и удовлетворено. Таким образом, женщина поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, ведется процедура поиска и приобретения жилья для нее.