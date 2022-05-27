После публикации в СМИ о ненадлежащем состоянии детской горки каменская прокуратура начала разбирательство.

А поводом послужил возмущенный пост, который прислали недавно горожане в один из городских пабликов:

«Пошли гулять с сыном и обнаружили неприятное зрелище на детской площадке в парке им. Гагарина. Тот, кто это сделал, — просто животное. Надоело. Что за мода у людей ломать все вокруг? Единственная горка в городе витая – и ту сломали. Это не круто, не модно и показывает лишь одно, что ваше место в лесу, а не в цивилизованном обществе. Из-за таких существ город и похож на свалку».

На публикацию отреагировала городская прокуратура.

— В ходе проверки установлено, что детская пластиковая горка игрового комплекса сильно повреждена, некоторые элементы конструкции не имеют креплений, деревянные элементы расклеены, детская лавочка в виде самолета не имеет основных частей. Использовать по назначению игровой комплекс нельзя, – комментирует помощник городского прокурора А. Никитенко.

По результатам проверки городской прокуратурой в адрес главы администрации Каменска внесено представление об устранении нарушений. Срок – месяц.