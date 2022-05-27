27 мая свой профессиональный праздник отмечают все, кто причастен к работе в библиотеке. К этому событию приурочена Всероссийская акция «Библионочь», которая пройдет в центральной каменской библиотеке 27 мая с 18.00.

В этом году тема акции – «Край Донской, навек любимый!». Для гостей приготовлена насыщенная программа – конкурсы, викторины, мастер-классы.

В фойе библиотеки будут оборудованы фотозоны для селфи. В рамках «библионочи» посетители смогут посмотреть выставку работ В. Байбарина и выставку мини-музея «Казачий быт». В зале библиотеки пройдет творческая встреча с местными авторами-исполнителями. Последним и очень звучным аккордом «Библионочи» станет концерт каменской группы «Слон рок-н-ролл».

P.S. Сегодня в стране насчитывается более 42 тыс. библиотек и оказывающих подобные услуги организаций. В них работают в общей сложности более 130 тыс. человек. Традиционно в этот день работники библиотек принимают поздравления. Благодаря этим людям у нас сохраняются и приумножаются книжные фонды, активно привлекается к чтению население, проходят многочисленные мероприятия и встречи с интересными людьми. Наши библиотекари – это не просто хранители книг, а чрезвычайно творческие люди, которые умеют делать многое. Благодаря им творчество просто кипит в стенах с книжными стеллажами.