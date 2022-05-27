Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 мая 2022 года.

Общероссийский день библиотек. Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря. Он установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года.

Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря. Он установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. День сварщика в России. Все российские сварщики отмечают свой профессиональный праздник в последнюю пятницу мая, накануне лета, когда сварочные работы идут наиболее интенсивно. Эта дата официально не утверждена, однако имеет уже довольно долгую историю — ее празднуют с начала 90-х годов 20 века.

Сама же профессия сварщика появилась ещё раньше. Временем ее возникновения можно считать 1802 год, когда русский ученый Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами создается высокая температура, позволяющая плавить металл. Вскоре это открытие нашло практическое применение — так появилась электрическая сварка.

Все российские сварщики отмечают свой профессиональный праздник в последнюю пятницу мая, накануне лета, когда сварочные работы идут наиболее интенсивно. Эта дата официально не утверждена, однако имеет уже довольно долгую историю — ее празднуют с начала 90-х годов 20 века. Сама же профессия сварщика появилась ещё раньше. Временем ее возникновения можно считать 1802 год, когда русский ученый Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами создается высокая температура, позволяющая плавить металл. Вскоре это открытие нашло практическое применение — так появилась электрическая сварка. Сидор Бокогрей. В этот день православная церковь чтит память святого Исидора, переименованного в русском народе в Сидора.

Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — «сиверы». Люди говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут на Русь тепло.

Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода тепла.

В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.

Именины в этот день

Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон

Знаменательные даты и события

1606 В Москве началось восстание против польских интервентов. Казнен Лжедмитрий I

1703 Петр I заложил Петропавловскую крепость – день основания Санкт-Петербурга

1795 Основана первая государственная общедоступная библиотека в России

1905 Началось Цусимское сражение – последняя решающая морская битва Русско-японской войны

1930 Запатентована прозрачная клейкая лента – скотч

1969 Создана рок-группа «Машина времени»

Персоны