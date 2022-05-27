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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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транспорт

Для усмирения авиадебошира разрешили использовать спецсредства

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Согласно закону, принятому Госдумой, с 5 июня члены экипажей самолетов смогут применять против пассажиров, которые хулиганят на борту, специальные средства сдерживания. 

Командир воздушного судна сможет отдать членам экипажа распоряжение принять все необходимые меры, в том числе меры принуждения в отношении тех, кто своими действиями создает непосредственную угрозу безопасности полета и не подчиняется указаниям.

Чтобы утихомирить авиадебошира, экипаж сможет использовать специальные средства, в том числе пластиковые наручники. 

Отметим, что перечень спецсредств позже утвердит правительство. Эксперты считают, что это могут быть пластиковые наручники и электрошокеры.

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