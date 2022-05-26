В 2022 году в Ростовской области на трассе М4 «Дон» появится восемь электрозаправок.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области, их планируют расположить с интервалом в 100 км на участках с развитой инфраструктурой.

На строительство электрозаправок из федерального бюджета будет выделено 22 млн руб. Планируется, что строить заправки будут инвесторы, а государство – возвращать им потраченные деньги.

На данный момент электрозаправки уже установлены в Октябрьском районе Ростовской области и на перекрестке проспектов Ленина и М. Нагибина в Ростове-на-Дону.