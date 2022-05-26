Поздно ночью 23 мая была сломана водяная колонка возле дома № 50 на ул. Желябова.

Ею, по словам каменчан, пользуются жители нескольких частных домов.

– Это случилось около 23.00. Четверо ребят и девочек шли мимо. Было слышно, как говорили о школе, что, мол, «наконец-то, дурдом закончится для них». Вот они и сломали в темноте колонку. Долго возле нее крутились», – сообщил в редакцию местный житель. Каменчанин предполагает, что молодые люди были, как говорится, «под градусом».

Учитывая, что эта водяная колонка находится на городской земле, о ее ремонте должны позаботиться городские коммунальщики. Точнее — департамент ЖКХ. Когда будет произведен ремонт, неизвестно.