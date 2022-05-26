От Каменска на конкурс в рамках «Комфортной городской среды» предоставлено два парка и набережная.

До 30 мая жители Ростовской области могут выбрать, какие объекты должны быть благоустроены в ближайшие годы. Принять участие в голосовании нетрудно. Это можно сделать в два клика на платформе 61.gorodsreda.ru либо через волонтеров, которые сопровождают голосование.

Голосуя онлайн, необходимо авторизоваться через портал «Госуслуг».

От Каменска представлены:

городская набережная

парк Победы на ул. Ворошилова

парк железнодорожников в мкр. Лиховском

Отметим, от региона представлено 166 территорий в 55 муниципальных образованиях.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Меж тем на заседании городской думы глава администрации Владимир Шевченко высказался, что среди трех объектов, предложенных на благоустройство, он отдает предпочтение городской набережной.

Предварительный проект разделен на две части. Первая — от лестницы в сторону пляжа, вторая — аллея до стелы.