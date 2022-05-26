Какой сегодня день: даты и события 26 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 мая 2022 года.
- День российского предпринимательства. Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства, установленный Указом Президента России от 18 октября 2007 года № 1381.
Таким образом, был учрежден еще один профессиональный праздник, с целью привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса.
Как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству. Здесь стоит упомянуть предпринимателей-оружейников династии Демидовых и основателя династии Морозовых Савву Морозова, купцов и промышленников Елисеевых и Строгановых.
Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ.
- Лукерья Комарница. Русская православная церковь отмечает в этот день память праведной девы Гликерии Новгородской. Сведения о ее жизни крайне скудны, известно лишь, что она была дочерью городского старосты и умерла молодой. Почитать деву стали в середине 16 века, когда было обретено ее нетленное тело и возле него стали происходить чудесные исцеления.
На Лукерью (Гликерию) появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек». Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара — их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.
В южных районах Лукерью называли Гречкосейкой, потому что в это время производился первый сев гречи. Правда, она редко бывала урожайной на зерно, а сеялась «для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией». Еще одно прозвище святой — Лукошница. В это время мужики все дни с утра до вечера проводили в полях, куда женщины приносили им обеды в лукошках.
Именины в этот день
Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий
Знаменательные даты и события
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- 1913 Cовершил первый полет первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь»
- 1938 Заложен фундамент первого завода «Фольксваген»
- 1948 Временное правительство Израиля издало «Указ о создании Армии обороны»
- 1972 В Мюнхене открыт стадион «Олимпиаштадион»
Персоны
- 1835 — 1905
- Григорий Пушкин
- русский офицер, младший сын великого поэта А.С. Пушкина
- 1862 — 1905
- Савва Морозов
- российский предприниматель и меценат
- 1878 — 1927
- Борис Кустодиев
- русский художник-портретист
- 1886 — 1950
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- американский артист-менестрель
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- Эмиль Брагинский
- советский и российский киносценарист, драматург, писатель
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- американский кинорежиссер, актер и продюсер
- 1936 — 2013
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- советская поэтесса, переводчик, правозащитник
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- Людмила Петрушевская
- советская и российская писательница, драматург
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- Анжелика Варум
- российская эстрадная певица, актриса, Заслуженная артистка России