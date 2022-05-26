Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 мая 2022 года.

День российского предпринимательства. Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства, установленный Указом Президента России от 18 октября 2007 года № 1381.

Таким образом, был учрежден еще один профессиональный праздник, с целью привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса.

Как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству. Здесь стоит упомянуть предпринимателей-оружейников династии Демидовых и основателя династии Морозовых Савву Морозова, купцов и промышленников Елисеевых и Строгановых.

Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ.

Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства, установленный Указом Президента России от 18 октября 2007 года № 1381. Таким образом, был учрежден еще один профессиональный праздник, с целью привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса. Как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству. Здесь стоит упомянуть предпринимателей-оружейников династии Демидовых и основателя династии Морозовых Савву Морозова, купцов и промышленников Елисеевых и Строгановых. Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ. Лукерья Комарница. Русская православная церковь отмечает в этот день память праведной девы Гликерии Новгородской. Сведения о ее жизни крайне скудны, известно лишь, что она была дочерью городского старосты и умерла молодой. Почитать деву стали в середине 16 века, когда было обретено ее нетленное тело и возле него стали происходить чудесные исцеления.

На Лукерью (Гликерию) появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек». Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара — их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.

В южных районах Лукерью называли Гречкосейкой, потому что в это время производился первый сев гречи. Правда, она редко бывала урожайной на зерно, а сеялась «для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией». Еще одно прозвище святой — Лукошница. В это время мужики все дни с утра до вечера проводили в полях, куда женщины приносили им обеды в лукошках.

Именины в этот день

Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий

Знаменательные даты и события

1829 Русские моряки одержали победу в сражении у Босфора

1896 Учреждена медаль «В память коронации Императора Николая II»

1913 Cовершил первый полет первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь»

1938 Заложен фундамент первого завода «Фольксваген»

1948 Временное правительство Израиля издало «Указ о создании Армии обороны»

1972 В Мюнхене открыт стадион «Олимпиаштадион»

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