Согласно данным регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 24 мая в медучреждения области по поводу укуса клещами обратились 1300 человек, их них 563 ребенка до 14 лет.

Максимальное количество укушенных зарегистрировано Ростове-на-Дону (271 чел.), Таганроге (96), Шахтах (90), Волгодонске (81), Новошахтинске (57), Сальском (49), Семикаракорском (47), Песчанокопском и Неклиновском (по 36) районах. В Каменске по состоянию на 25 мая 24 укушенных, из них 11 детей. Об этом «ПИКу» сообщила помощник энтомолога каменского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Горбачева.

В области зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой: в Новошахтинске (с летальным исходом) и Пролетарском районе. Еще два случая заболевания боррелиозом зафиксированы в Ростове.

Также было проведено исследование клещей на выявление различных патогенов. Например, у клещей, собранных со скота в Зимовниковском районе, выявлена РНК вируса ККГЛ. В клещах, собранных со скота в Ремонтненском районе, выявлена ДНК возбудителя коксиеллеза (лихорадки Ку).