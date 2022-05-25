религия
В Каменске побывала чудотворная Казанско-Табынская икона Божией Матери
Крестный ход с чудотворной святыней и молебен прошли 25 мая в каменском Свято-Покровском храме.
Чудотворный список покровительницы русского воинства Казанско-Табынская икона Божией Матери «Победительница» привезли с крестным ходом, который проходит в разных городах Ростовской области и позиционируется как духовно-просветительская экспедиция для укрепления духовного единства народов России, Белоруссии и республик Донбасса. Его организаторы – Союз казаков — воинов России и зарубежья, Межрегиональная общественная организация по возрождению православных традиций «За святую Русь» и Комитет Государственной думы по делам Содружества независимых государств.
Отправной точкой крестного хода стал Могилев. Экспедиция получила название «Белоруссия, Россия и Донбасс – едины духом!».
В Каменске икону встретили прихожане Покровского храма. Во главе со святыней они совершили крестный ход вокруг храма, после чего начался молебен.
Остается добавить, святыня принадлежит собранию икон патриаршего подворья в честь святителя митрополита Московского Алексия, которое находится в деревне Исаково Московской области.
Предполагается, что икона побывает в 30 храмах приграничных городов и районов России и Донбасса.