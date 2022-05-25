Ростовчанка Нина Алентьева обратилась в Ростовский областной суд с иском к Заксобранию региона по поводу незаконной, по ее мнению, отмены бесплатного проезда для льготных категорий граждан.

В суде женщина попыталась доказать, что закон*, согласно которому право бесплатного проезда в общественном транспорте заменили на ежемесячную выплату в размере 1000 руб., нарушает права льготников, то есть ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской области, тружеников тыла и репрессированных. Н. Алентьева настаивала, что этот закон нарушает также положения ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, запрещающие издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Дело в том, что этой тысячи явно не хватает на месяц, чтобы ездить на дачу или в больницу из отдаленных районов города.

19 мая суд отказал Н. Алентьевой в иске. Льготница намерена обжаловать это решение.

– Дойду и до Верховного суда, если потребуется. Но сдаваться не собираюсь, – заявила Н. Алентьева «КП-Ростов-на-Дону».