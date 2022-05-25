Донские новобранцы пройдут срочную службу в Сухопутных войсках и Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

По информации региональной пресс-службы со ссылкой на замгубернатора Ростовской области Вадима Артемова, в конце мая к местам несения службы отправились более сотни донских призывников.

Отметим, весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля, она продлится до 15 июля. Ряды ВС РФ пополнят более 5 тысяч новобранцев.

В рамках мероприятий осеннего призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Все призывники прошли тесты на COVID-19 в районных комиссариатах и на территории областного сборного пункта. Каждый из них получил комплект средств индивидуальной защиты.