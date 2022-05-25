Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 21-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

Читайте в номере:

• Ползём в Донец. «Вышел я воскресным утром во двор. Смотрю, у соседей нет ни забора, ни деревьев. Думаю, когда снести все успели? Оказалось, полдвора у соседей сползло в Донец», — рассказал «ПИКу» житель дома № 35а на ул. Набережной Дмитрий Шебанов. »2-3

• Меню от «Мака» без индекса бигмака. На трассе М4 «Дон» скоро все-таки вновь откроется популярный фастфуд. Правда, вывеску поменяют. »10-11

• Не ковид, так ЖКТ. Осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции до конца еще не изучены. Обычно вирус бьет по самому слабому месту в организме. Что делать? »12-13

• Деньги — на мусор. Прогресс в «реформе» утилизации отходов пока заметен лишь ростом поборов. »3

• Ворошилова могут перекрыть. Чтобы перекрыть улицу Ворошилова и понять степень аварийности коллектора, администрации не хватает экспертизы, которую за свой счет должен провести собственник сетей водоотведения. »4, 5

• Одни жалеют, другие боятся. «На соседней даче живет около 30 собак. Они бродят по всей округе. Пройти мимо страшно — вдруг накинутся. Приходится на такси ездить. Приезжайте посмотреть. Такого вы еще не видели», — такой звонок поступил в редакцию «ПИКа» на прошлой неделе. »8, 9