На прошлой неделе на ул. Горького в Каменске-Шахтинском начался капитальный ремонт дороги.

Первым делом строители приступили к планировке тротуаров. На месте будущих тротуаров снимают часть грунта, устанавливают бордюрный камень. Кроме того, на всем протяжении улицы оградительной красно-белой лентой отмечены деревья, которые будут опиливать.

Капитальный ремонт участка ул. Горького между переулками Володарского и Коммунистическим проводится за счет федерального, областного бюджетов и местного софинансирования. Общая стоимость работ 10 млн 769 тыс. 140 руб. Работы выполняет ООО «Каменскавтодор».