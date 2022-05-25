Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 мая 2022 года.

День филолога в России. Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией — выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. Логично, что он отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.

Филология (от греч. φιλολογία, «любовь к слову») — область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа — историю и сущность духовной культуры данного общества.

Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим, классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков.

Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией — выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. Логично, что он отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. Филология (от греч. φιλολογία, «любовь к слову») — область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа — историю и сущность духовной культуры данного общества. Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим, классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков. «Последний звонок». Каждый год в конце мая учащиеся российских школ, а также учащиеся многих стран ближнего зарубежья отмечают праздник «Последний звонок». Но в разных регионах даты проведения праздника могут отличаться.

Жизнь свою человек всегда условно делит на какие-то этапы или периоды. Они могут быть связаны с возрастом, с посещением учебного заведения, занятиями в спортивной секции или работой.

Школа для каждого из нас – один из таких важных этапов жизни. С ней связан не только учебный процесс, но и процесс взросления, социализации, первая крепкая осознанная дружба, успехи и неудачи, радость от побед и переживания от поражений и ошибок. Школа – это тот жизненный этап, который проходит каждый ребёнок за редчайшим исключением.

Каждый год в конце мая учащиеся российских школ, а также учащиеся многих стран ближнего зарубежья отмечают праздник «Последний звонок». Но в разных регионах даты проведения праздника могут отличаться. Жизнь свою человек всегда условно делит на какие-то этапы или периоды. Они могут быть связаны с возрастом, с посещением учебного заведения, занятиями в спортивной секции или работой. Школа для каждого из нас – один из таких важных этапов жизни. С ней связан не только учебный процесс, но и процесс взросления, социализации, первая крепкая осознанная дружба, успехи и неудачи, радость от побед и переживания от поражений и ошибок. Школа – это тот жизненный этап, который проходит каждый ребёнок за редчайшим исключением. Епифанов день, Рябиновка. В этот день отмечается память Епифания Кипрского — одного из ранних отцов церкви, который прославился неистовым обличением ересей. Епифаний много путешествовал, однако образование его оставляло желать лучшего. Известно, что он крайне отрицательно относился к античной культуре и философии.

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Кстати, считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.

Рябина оберегала людей не только от пожара, но и от прочих несчастий — не зря ее всегда сажали в палисадниках. Защищала она и от сглаза. Ветка рябины, как считали на Руси, помогала заблудившемуся в лесу человеку найти дорогу к дому.

Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день, — с кувшинкой. Говорили, что если на Епифана на прудах появились листья кувшинки — значит, заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси называли «одолень-травой», поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами. А вот белые кувшинки приносить в дом не следовало: это грозило гибелью домашнего скота.

Именины в этот день

Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп

Знаменательные даты и события

1682 Начало Стрелецкого бунта в Москве

1869 Открыто здание Венской оперы

1905 Начало всеобщей стачки рабочих Иваново-Вознесенска

1925 День рождения футбольного клуба «Зенит»

1957 Открыта крупнейшая в СССР гостиница «Украина»

1963 День освобождения Африки

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