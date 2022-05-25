По прогнозам синоптиков, уже с четверга, 26 мая, в донской регион вернется тепло. В Каменске в этот день дневная температура достигнет 24 градусов.

В субботу, 27 мая, воздух прогреется до +25…+27, ночью +13…+15. А затем температура начнет планомерно повышаться. Уже в понедельник, 30 мая, столбики термометров покажут +28…+33, ночью +14…+16. С 1 июня синоптики прогнозируют тепло до +30…+32 градусов. Погода ожидается преимущественно облачная, осадки маловероятны.