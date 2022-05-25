24 мая после полудня работники МУП «Каменсктеплосеть» закрыли проезд по пер. Коммунистическому на перекрестке с ул. Пушкина.

Как ранее сообщалось, в этом месте будут проводиться плановые работы по замене ветхих сетей отопления. Предполагается, что ремонтировать будут до 24 июня.

Отметим, разрытие в пер. Коммунистическом уже третье в этом году. Ранее подобные ремонты проводились в районе перекрестка с улицами Гагарина (в районе почты) и Степинь. Все это делается сейчас, чтобы не было необходимости раскапывать дорогу после проведения капитального ремонта. Кстати, капремонт дороги в пер. Коммунистическом запланирован на 2022 год.

Помимо 11 участков ветхих тепловых сетей, «Теплосети» намерены заменить четыре участка сетей горячего водоснабжения, столько же тепловых вводов и выполнить текущий ремонт котельной № 19.